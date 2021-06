Final Fantasy VII Remake: Neues Update 1.02 bereitet euch auf Intergrade vor

Square Enix hat Update 1.02 zu Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Das Update fügt dem Startmenü einen neuen Eintrag hinzu. Auf diese Weise könnt ihr eure Speicherdaten hochladen, um sie nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade am 10. Juni auf PlayStation 5 wieder zu nutzen.

Ihr könnt euren Speicherstand von eurer PS4-Konsole aus hochladen, aber natürlich auch den Speicherstand des PS4-Spiels auf eurer PS5-Konsole. Auch diesen könnt ihr dann in Final Fantasy VII Remake Intergrade* importieren. Ihr könnt unbegrenzt Speicherstände hochladen, müsst das aber für jeden Spielstand einzeln wiederholen.

Während eure Spieleinstellung nicht übertragen werden, trifft das aber auf eure gesammelten Trophäen zu. Ihr werdet deshalb einige Meldungen erhalten, wenn ihr den Spielstand importiert. Clouds fast schon legendäre Apartment-Tür wurde auch mit Patch 1.02 nicht optimiert. RPGSite hat das schon gecheckt.

Beachtet außerdem: Das kostenlose PS5-Upgrade zu Final Fantasy VII Remake könnt ihr nur mit einer gekauften Version des Spiels beziehen. Die kürzlich veröffentlichte PS-Plus-Version berechtigt dazu nicht. Die neuen Yuffie-Inhalte müsst ihr mit dem DLC FF7 INTERmission separat kaufen, falls ihr nicht Final Fantasy VII Remake Intergrade kauft.

Zuletzt erklärte uns Tetsuya Nomura höchstpersönlich, was euch mit Yuffie in Intergrade erwartet und warum die Wahl auf Yuffie gefallen ist und nicht etwa auf Vincent. Wir werden Yuffie näherkommen als bisher!

Neben den neuen Inhalten bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Foto-Modus geben.

