Final Fantasy VII Remake Intergrade: Red Bull verleiht Flügel und Ingame-Items

Ihr müsst wissen: Seit Cup Noodles ist alles möglich. Die Platzierung der in Japan beliebten Nissin-Nudeln in Final Fantasy XV zog weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Noctis und Co. kamen kaum umhin, den leckeren Snack zu schlürfen.

Solche Kollaborationen sind natürlich an der Tagesordnung. Nicht immer finden sie so prominent und aufdringlich den Weg ins Spiel. Aber Crossover-Promotion mit Videospielen ist natürlich irgendwie auch normal.

In diese Kategorie zählte auch die Aktion zum Final Fantasy VII Remake in den USA. Dort konnte man sich einige DLC-Items für das Spiel sichern, wenn man sich Schokoriegel von Butterfinger kaufte. Die Schokoriegel-Items gab es später für alle kostenlos.

„Break the Limit“ – mit Red Bull

Auch das neuste Event ist regional beschränkt. Red Bull hat gemeinsam mit Square Enix anlässlich von Final Fantasy VII Remake Intergrade eine ähnliche Aktion gestartet. Bei der „Break the Limit“-Kollaboration gilt es, Codes von den Blechdosen dem offiziellen LINE-Account von Red Bull zu schicken. Als Belohnung gibt es ein einzigartiges Ingame-Item und sogar physisches Merchandise.

Die Kampagne beginnt in Japan am 22. Juni und die begehrten Dosen gibts nur bei Family Mart. Zwei Dosen muss man kaufen (nicht konsumieren), um einen speziellen Revival-Ohrring zu erhalten, der sich bei der Nutzung nicht selbst zerstört. 10.000 dieser Codes werden verteilt. Ziemlich nützlich eigentlich. Der Gegenstand kann nur in Intergrade verwendet werden. Ob wir das Item irgendwann wieder alle erhalten können, ist natürlich noch offen.

An physischen Belohnungen winken 30 Repliken des besagten Ohrrings, ein Cocktail-Shaker aus Seventh Heaven, ein Glas-Set und sogar ein Barhocker. Den Barhocker gibt es nur zehnmal! Wie sieht es aus, würdet ihr euch so eine Aktion auch in Deutschland wünschen?

Am 10. Juni erscheint Intergrade

Erst heute wurde Update 1.02 für Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Auf diese Weise könnt ihr eure Speicherdaten hochladen, um sie nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade am 10. Juni auf PlayStation 5 wieder zu nutzen.

Zuletzt erklärte uns Tetsuya Nomura höchstpersönlich, was euch mit Yuffie in Intergrade erwartet und warum die Wahl auf Yuffie gefallen ist und nicht etwa auf Vincent. Wir werden Yuffie näherkommen als bisher!

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO