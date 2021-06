Die Neuerscheinungen im Juni 2021

Das gibt’s ja gar nicht. Schon wieder ein Monat um. Diesmal ganz pünktlich: Unsere Liste der Neuerscheinungen im Juni 2021! Diesmal geht es heiß her und das liegt nicht nur an den warmen Tagen.

Es gibt zahlreiche, potenziell hochkarätige Neuveröffentlichungen wie Ratchet & Clank: Rift Apart, Mario Golf: Super Rush, Scarlet Nexus oder Disgaea 6. Nicht neu, aber mit neuen Inhalten: Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Wie immer kommen aber auch Freunde der Klassiker auf ihre Kosten. An der Remaster-Front zeigen sich im Juni zum Beispiel Ninja Gaiden: Master Collection, Metro Exodus und vor allem Legend of Mana.

Sammler freuen sich auf (teilweise nachträgliche) Handelsversionen von Monster Harvest, Yonder: The Cloud Catcher, Ghostrunner, Alex Kidd – In Miracle World oder Song of Horror.

Hier ist unsere Auswahl. Was ist für euch dabei?

