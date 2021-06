Das war… Kalenderwoche 22/2021

Da wir kurz vor der E3 2021 stehen, gab es in den letzten Tagen keine großen Neuankündigungen. Dafür sprang Hermen Hulst mit einem interessanten Interview in die Bresche. Ansonsten bleibt uns heute der Video-Rückblick, die Neuerscheinungen im Juni, die aktuelle Mogcast-Folge sowie die Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, hat in einem von Sony gleich selbst geführten Interview einige interessante Informationen gestreut. So verschiebt sich God of War: Ragnarök (PS4, PS5) auf das kommende Jahr, dafür wird auch noch die alte Konsolengeneration bedient. Die exakt gleichen Modalitäten sehen wir ebenso bei Gran Turismo 7 (PS4, PS5). Somit ist Geduld gefragt, dafür aber keine neue Konsole.

Neu angekündigt wurden das rundenbasierte Taktik-RPG Reverie Knights Tactics (PS4, Switch, Xbox One, PC) und das Psycho-Horror-Spiel Luto (PS4, PS5, PC). Zudem schafft es die Neuauflage Spelunker HD Deluxe (PS4, Switch) in den Westen. Zu den Neuveröffentlichungen der letzten Tage gehören Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) (Link) sowie Aluna: Sentinel of the Shards (Switch, PC) (Link).

Bandai Namco hat uns nochmals die Welt aus Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) in einem Trailer erklärt. Zudem ließ man es mit den Mystic Artes aus Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) krachen. Aus Japan erreichte uns von Falcom ein neues Video zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (PS4). Diverse Video-Previews gingen zu NEO: The World Ends With You (PS4, Switch, PC) online, während The Good Life (PS4, Switch, Xbox One, PC) einen neuen Publisher gefunden hat. Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) stellte allen Fans den Hololive-DLC vor und Samurai Warriors 5 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhielt den „Final Trailer“ spendiert.

Sega hat unterdessen Phantasy Star Online 2: New Genesis (Xbox One, Xbox Series, PC) auf den 9. Juni datiert. Aus Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen (PS4) standen die Neptunia-Charaktere im Mittelpunkt. Im musikalischen Konzept-Trailer zeigte sich das bilderbuchartige Warui Ousama to Rippa-na Yuusha (PS4, Switch). Kurz nach der Ankündigung der „Weltraum-Oper“ Relayer (PS4, PS5) gab es bereits weiteres Material zu sehen. Einen Pandemie-bedingt etwas anderen Live-Action-Trailer gab es zu Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) und der nächste Kämpfer wurde aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) präsentiert. Zusätzlich gab es in einem Livestream aus Shibito Magire (PS4, Switch) Gameplay-Material zu sehen.

Eine Hörprobe in den Opening-Song konnten wir zu Blue Protocol (PC) verzeichnen. Bald mit noch mehr VR-Brillen könnt ihr euch in Little Witch Academia: VR Broom Racing auf den Besen schwingen. Schon bald geht es mit der Crysis Remastered Trilogy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf eine Shooter-Zeitreise. Auf der Suche nach Entspannung könntet ihr im Early Access von Hokko Life (PC) landen. Mit Souls-Gameplay und Anlehnungen an Shadow of the Colossus kommt Bleak Faith: Forsaken (PS4, Xbox One, PC) daher. In vergessene Länder nahm uns Omno (PS4, Xbox One, PC) mit. Schon in wenigen Tagen erscheint LEGO Builder’s Journey auch noch für Nintendo Switch sowie PCs.

No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle stehen bereits nächste Woche für PCs an. Auf sämtlichen Plattformen könnt ihr unterdessen die Rückkehr von Arthur in Ghosts ‘n Goblins Resurrection genießen. Derweil schafft My Time at Portia schon bald auch noch den Sprung auf Mobilgeräte. In der nächsten Woche steht der Trunks-DLC zu Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC) an, aus Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) greift Shiro Tokisada Amakusa im Rahmen des Season-Pass 3 an, mit Renge wird GetsuFumaDen: Undying Moon (PC) mit neuen Inhalten versorgt und My Hero Academia: The Strongest Hero (Mobil) erhält Verstärkung von All Might. In Japan gibt es zudem eine weitere Kollaboration von Pokémon und McDonald’s.

Wie immer zu Beginn des Monats haben wir euch die aktuellen Neuerscheinungen präsentiert. Auch der Podcast von JPGAMES, der Mogcast, meldete sich mit der aktuellen Folge zurück. Die Diskussion dreht sich um den Sammelwahn im Videospielbereich. In der heutigen Sonntagsfrage schauen wir auf eine mögliche Ankündigung der E3 2021 voraus. Wie viel seid ihr bereit, für eine Nintendo Switch Pro zu bezahlen?