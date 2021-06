505 Games und Koji Igarashi bestätigen Bloodstained-Sequel, aber relativieren die Meldung

505 Games und Koji Igarashi haben sich bei Twitter zu den aktuellen Meldungen rund um ein Bloodstained-Sequel geäußert. Man möchte wohl keinen falschen Eindruck entstehen lassen und gab konkretere Details.

„Was die aktuellen Berichte angeht“, so 505 Games in Bezug auf die Neuigkeit, die man selbst im Geschäftsbericht verbreitete, sei man in einem „sehr frühen Planungsstadium“ für in Bloodstained-Sequel.

„Die aktuellen Entwicklungsressourcen legen den Fokus aber auf die Fertigstellung der kommenden Inhalte zu Bloodstained: Ritual of the Night. Wir haben viel für euch geplant“, erklärt 505 Games.

Tatsächlich ist man bei der Roadmap zu Bloodstained noch lange nicht am Ende. Man möchte sich wohl dem Eindruck verwehren, man arbeite schon am Sequel, bevor man die versprochenen Inhalte zum Erstling vollendet hat.

Auch Koji Igarashi selbst legt nochmal nach. Man arbeite derzeit an der Handlung. Aber im Moment liegt der Fokus noch auf den restlichen Inhalten zu Bloodstained.

