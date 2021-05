Yakuza: Like a Dragon ist der international erfolgreichste Titel der Yakuza-Serie

In einem Interview mit der japanischen Famitsu hat Sega’s Shuji Utsumi in dieser Woche preisgegeben, dass Yakuza: Like a Dragon international der erfolgreichste Titel der Serie ist.

Auf welchen langfristigen Anstrengungen dieser Erfolg aufbaut, das hatten wir mit Daisuke Sato bereits in einem Interview besprochen. Aber Sega dürfte damit auch die Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit bestätigt sehen.

Einerseits ist Yakuza: Like a Dragon der erste Teil der Serie, der sogleich auf mehreren Plattformen an den Start ging. Dazu zählten neben der obligatorischen PlayStation-Version auch eine Xbox-Umsetzung und vor allem eine PC-Steam-Veröffentlichung.

Darüber hinaus bot man auch eine umfangreiche Lokalisierung, unter anderem mit deutschen Bildschirmtexten. Pünktlich zum „Neustart“ der Serie – erstmals musste Yakuza ohne Kazuma Kiryu als Protagonist auskommen – traute sich so vielleicht doch noch der ein oder andere mehr als das Spiel.

Außerdem war Yakuza: Like a Dragon auch spielerisch für Yakuza-Fans eine Umstellung. Nach dem Nahkampf-erprobten Kazuma Kiryu mochte es Ichiban Kasuga bekanntlich etwas durchdachter. Als großer Dragon-Quest-Fan zog er den rundenbasierten Kampf vor. Etwas, was die Serie nun beibehalten wird.

Yakuza-Fans sind bereit für den nächsten Teil.

via TheGamer, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio