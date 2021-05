Xbox & Bethesda Showcase im Rahmen der digitalen E3 findet am 13. Juni statt

Spiele, Spiele, Spiele. Weltpremieren. Und neue Spiele für den Xbox Game Pass. Das ist das Versprechen von Xbox für das heute angekündigte Xbox & Bethesda Games Showcase.

Normalerweise veranstalten Xbox und Bethesda jeweils eine eigene Showcase. Aber jetzt gehört Bethesda bekanntlich zu Xbox. Und somit gibt es nur noch ein Event.

Das wird am 13. Juni 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden und damit genau in der digitalen E3-Woche. Euch erwarten in der Show „brandneue Informationen zu kommenden Spielen der Xbox Game Studios, Bethesda und von Partnern überall auf der Welt“.

Die Show ist auf 90 Minuten angesetzt.

