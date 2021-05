Wonder Boy: Asha in Monster World hat einen Veröffentlichungstermin erhalten

ININ Games und Studio Artdink haben heute bekannt gegeben, was niemanden mehr überrascht. Wonder Boy: Asha in Monster World wird am 28. Mai 2021 sowohl digital als auch physisch für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Das Datum prangt schon längere Zeit auf den Produktseiten der Online-Shops.

Handelsversionen kosten 39,99 Euro und beinhalten als exklusiven Bonus das Originalspiel Monster World IV. Die digitalen Veröffentlichungen kosten 34,99 Euro. Eine Steam-Version folgt dann am 29. Juni 2021. Außerdem wird das Remake in verschiedenen, limitierten Handelsversionen daherkommen, die exklusiv beim Strictly Limited Games Partner Store erhältlich sind.

Remake des Sega-Mega-Drive-Klassikers

Wonder Boy: Asha in Monster World wird kein gänzlich neuer Eintrag der Reihe werden, sondern ein Remake von Monster World IV, welches 1994 für Sega Mega Drive in Japan erschien. Damals konnten die Spieler in die Rolle von Asha schlüpfen, die in ein Abenteuer verstrickt wird. Eindringlinge haben sich nämlich die vier Geister des Königreichs geschnappt und versuchen, die Herrschaft über die Welt zu übernehmen.

Mit dem Auftrag von Königin Praprill lag es also an Asha, mit ihrem Pepelogoo die Welt zu retten. Dafür galt es, Rätsel zu lösen, durch knifflige Sprungpassagen zu gelangen und Gegner auszuschalten. Das Spiel wirbt außerdem mit RPG-Elementen, die sich in den kaufbaren Gegenständen wiederfinden, die Asha stärker und somit bereit für stärkere Gegner machen.

