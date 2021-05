Wing of Darkness: Der Himmels-Shooter zeigt sich im etwas verfrühten Launchtrailer

Nach einer Verschiebung erscheint der blitzschnelle Himmels-Shooter Wing of Darkness von Entwickler Production Exabilities und Publisher Clouded Leopard Entertainment am 3. Juni. Dabei bleibt es nun und nicht nur das Gameplay besitzt ein hohes Tempo, sondern auch der Launchtrailer. Dieser ist nämlich bereits jetzt verfügbar.

Die Veröffentlichung erfolgt dabei weltweit für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam. Japan und Asien erhalten den Titel physisch und sogar in einer limitierten Edition, hierzulande gibt es nur eine rein digitale Veröffentlichung. Diese enthält dafür immerhin auch deutsche Texte zur japanischen Sprachausgabe.

Zwei Protagonistinnen im Kampf

In dem Spiel steigt man dank metallischer Schwingen in die Luft und beschützt die Welt vor dunklen Mächten. Dabei steuert man die beiden Protagonistinnen nicht nur in den Kampf, sondern führt sie auch durch ihr Privatleben, während sie sich an die Rolle als Beschützerinnen der Erde gewöhnen. Immerhin steht im Kampf unbeschränkt Munition zur Verfügung.

Erlebe den Nervenkitzel des Fliegens mit benutzerfreundlicher Steuerung in jede Richtung. Selbst wenn dir die Munition ausgeht, füllt sie sich mit der Zeit automatisch wieder auf. Wähle aus einem großen Arsenal an Hightech-Waffen, um mächtige Gegner zu bekämpfen, ohne dir Sorgen um das Einsparen von Munition machen zu müssen. Durch die Ergänzung einiger futuristischer Elemente können Spieler Kämpfe wie noch nie zuvor erleben.

Der Launchtrailer zu Wing of Darkness

via Gematsu, Bildmaterial: Wing of Darkness, Clouded Leopard Entertainment / Production Exabilities