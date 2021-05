The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki erscheint in Japan am 30. September für PlayStation 4

Endlich spannt uns Falcom nicht länger auf die Folter und hat angekündigt, dass The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki für PlayStation 4 erscheinen wird. Für Japan nennt man sogleich auch das Datum, am 30. September geht die Veröffentlichung über die Bühne. Für den Westen gibt es hingegen natürlich noch keine Ankündigung.

Der 40. Geburtstag in Calvard

Kuro no Kiseki lässt sich mit Trails of Black übersetzen. Die Veröffentlichung soll in Japan den 40. Geburtstag von Falcom feiern. Falcom will mit dem Projekt die zweite Hälfte der Trails-Reihe einläuten.

Zusätzlich stellt uns Falcom in der neuen Famitsu-Ausgabe die beiden letzten Hauptcharaktere vor. Judith Lunster wird als eine Mischung aus Lightning (Final Fantasy XIII) und Tamanee (ToHeart2) beschrieben. Sie ist eine Schauspielerin und kämpft mit einer Peitsche. Bergard Zeeman soll an Snake (Metal Gear Solid V) erinnern. Er kämpft mit den Fäusten und ist der Gönner von Van. Offizielle Vorstellungen der Charaktere dürften bald folgen.

Bisher waren die Charaktere Van Arkride, Agnès Claudel, Feri Al-Fayed und Aaron Wei sowie Risette Twinings und Quatre Salision bereits vorgestellt worden.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom