The Last of Us Part II: Der 60-FPS-Patch ist da und macht das Spiel butterweich

The Last of Us Part II war schon auf PlayStation 4 eine Meisterleistung. Heute haben Naughty Dog und Sony einen Patch veröffentlicht, der das Spiel auf PlayStation 5 auf das „60-FPS-Level“ hebt.

Nach der Installation von Patch 1.08 könnt ihr auf PlayStation 5 per Menü aus 30 FPS oder 60 FPS wählen. Es ist ein Teil der Verbesserungen, neben besserer Auflösung, schnelleren Ladezeiten und mehr.

Nun ist es natürlich so, dass sich Publisher gerne mal mit schicken FPS-Zahlen schmücken. Wie läuft es also tatsächlich? Laut den Experten bei DigitalFoundry absolut stabil. Nach acht Stunden Spielzeit gab es einen einzigen kurzzeitigen Drop auf 57 FPS, das war’s.

Alle Gebiete und Bereiche des Spiels würden mit stabilen 60 FPS laufen, ohne dass es nur den kleinsten Hinweis auf irgendwelche Probleme gäbe, heißt es. Das Spiel würde sich besser anfühlen und besser aussehen als je zuvor.

Bildmaterial: The Last of Us: Part II, Naughty Dog, Sony