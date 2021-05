The Falconeer erscheint in neuer Warrior Edition für Nintendo Switch und PlayStation

The Falconeer wird in einer neuen Warrior Edition für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Wired Productions und Entwickler Tomas Sala gaben dafür mit dem 5. August 2021 auch schon den Veröffentlichungstermin bekannt.

Die The Falconeer: Warrior Edition wird alle bisher veröffentlichten DLC enthalten. Als Bonus gibt es aber auch noch das komplett neue Inhaltspaket Edge of the World. Für alle neuen Konsolenplattformen wird es auch eine Handelsversion geben.

In dem Spiel treffen klassische Dogfight-Mechaniken auf eine Open-World-Umgebung. Auf Xbox ist The Falconeer im Xbox Game Pass enthalten. Darüber hinaus ist das Spiel auch schon für PC-Steam erschienen.

The Falconeer ist ein Open-World-Luftkampfspiel, das rasante, brutale Luftkämpfe und tiefe Erkundungen in die mysteriöse offene Welt des Großen Ursees bietet. Generationen von giftigen Entscheidungen und Verrat wirbeln in der Tiefe, während Fraktionen in einem Kampf um die Bewahrung der Vergangenheit oder die Flucht vor ihren schrecklichen Folgen aufeinandertreffen.

Der heutige Ankündigungstrailer

Bildmaterial: The Falconeer, Wired Productions, Tomas Sala