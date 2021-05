Story of Seasons: Pioneers of Olive Town lockt mit den neuen Heiratskandidaten

Ab sofort ist das zweite Erweiterungspass-Paket von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town verfügbar und bringt SpielerInnen Erholung in Windsee. Der Season-Pass kostet 19,99 Euro und wird das Spiel in insgesamt fünf Paketen bis August 2021 erweitern.

Im zweiten Paket könnt ihr Windsee besuchen, eine völlig neue und sehr idyllische Gegend. SpielerInnen können dort das Dorf erkunden, im See angeln und auf vier Charaktere aus Story of Seasons für Nintendo 3DS treffen. Mit zwei dieser Charaktere könnt ihr sogar eine Beziehung eingehen.

Diejenigen, die in Windsee einen guten ersten Eindruck hinterlassen oder in Olivingen einfach etwas Neues tragen möchten, werden sich über die herunterladbaren Schuluniformen freuen, die dem spielbaren Charakter und zehn möglichen Ehepartnern als neues Outfit zur Verfügung stehen. Romantische Momente zwischen Protagonisten und Heiratskandidaten sind mit diesem Inhalt für Story of Seasons: Pioneers of Olive Town vorprogrammiert.

Das Erweiterungspaket: Windsee und das Schuluniformen-Set sind Teil des Erweiterungspasses. Das nächste Paket wird im Juni folgen. Dann erhalten SpielerInnen Zugang zur Terrakotta-Oase und treffen vier weitere neue Charaktere.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games