Stellt euch in The Last Spell dem Niedergang der Menschheit entgegen

Publisher The Arcade Crew und Entwickler Ishtar Games haben gemeinsam den Early-Access-Start von The Last Spell auf den 3. Juni 2021 datiert. Ein neues Gameplay-Video präsentiert euch das taktische Roguelite-Abenteuer, unterlegt mit Progressive-Metal-Soundtrack.

Eine unendliche Horde, die den letzten Zufluchtsort der Menschheit bedroht, muss zurückgeschlagen werden. Die Magier der Zuflucht benötigen Zeit, um die verfluchte Magie, welche diese Scheusale beschwört, zu bannen. Eine gute Planung und verlässliche Verteidigungen sind unerlässlich um ihnen diese Zeit zu gewähren – aber selbst Niederlagen lehren wichtige neue Lektionen.

Euch erwarten rundenbasierte Kämpfe und taktische Tiefe, dazu gibt es Roguelite-Elemente wie prozedural generierte Reihen von Gegnern und zufällige Verstecke von Ausrüstungsgegenständen. Seht im nachfolgenden Video, wie es ist eine Heldentruppe gegen den Untergang der Menschheit anzuführen. Zum Start in den Early Access gibt es 10 % Rabatt.

Bildmaterial: The Last Spell, The Arcade Crew, Gamera Game, Ishtar Games