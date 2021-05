Square Enix vermeldet das beste Jahr der Firmengeschichte

Square Enix hat die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres präsentiert und wie viele große Publisher gehört auch Square Enix zu den Gewinnern des letzten Jahres. Zuvor hatten bereits Capcom und Nintendo Rekordjahre vermeldet. Bei Square Enix zeigen sich die Zahlen wie folgt.

Für das am 31. März 2021 endende Geschäftsjahr weist man einen Nettoumsatz von 332 Mrd. Yen (etwa 3 Mrd. US-Dollar) aus. Das ist eine Steigerung von 27,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Betriebsgewinn stieg sogar um 44 % auf 47 Mrd. Yen (etwa 429 Millionen US-Dollar). Es ist das umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte.

Square Enix schreibt das vor allem den Veröffentlichungen von Marvel’s Avengers und Final Fantasy VII Remake zu. Die Abteilung „Digital Entertainment“, unter die auch Videospiele fallen, trug einen Großteil des Umsatzes bei. Die Abteilung schrieb mit 263 Mrd. Yen (2,4 Mrd. US-Dollar) etwa 40 % mehr Umsatz als im Vorjahr.

Das Unterhaltungssegment (Arcades und Spielhallen) verzeichnete hingegen keine guten Zahlen, aber das ist angesichts der Coronavirus-Pandemie auch nur allzu verständlich. Für das bereits laufende Geschäftsjahr gedenkt Square Enix, die Zahlen zu halten. Der Nettoumsatz soll lediglich um 2 % steigen.

via GamesIndustry, Square Enix