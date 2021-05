Sonntagsfrage: Welche Nintendo-Marke bräuchte eine Musou-Umsetzung?

The Legend of Zelda und Fire Emblem sind nicht nur erfolgreiche Marken von Nintendo, sondern haben auch viele andere Gemeinsamkeiten. So gab es zu beiden Marken bereits eine Kooperationen mit Keo Tecmo und dazugehörige Musou-Ableger. The Legend of Zelda bzw. Hyrule Warriors besitzt sogar zwei Ableger, u.a. mit dem erfolgreichsten Warriors-Spiel für Koei Tecmo. Doch wie sollte die Zusammenarbeit von den beiden japanischen Unternehmen weitergehen?

In unserem Interview mit Hisashi Koinuma gab der Producer an, dass er Lust auf ein Mario-Musou hätte. Doch ist dies überhaupt die richtige Nintendo-Marke, die sich dafür eignet? Immerhin besitzt das japanische Unternehmen noch viele weitere Marken. Wäre es nicht interessanter mit Kirby hunderte Gegner einzusaugen, durch große Landschaften aus Xenoblade zu laufen oder alte Marken mit neuem Konzept zu entwickeln wie Golden Sun oder Kid Icarus.

Wie sieht es bei euch aus? Welche Nintendo-Marke bräuchte aus eurer Sicht eine Musou-Umsetzung? In der folgenden Sonntagsfrage habt die Auswahl aus einigen Marken und könnt diese mehrfach auswählen. Falls ich noch eigene Ideen habt, könnt ihr diese auch gerne in den Kommentaren ergänzen.

