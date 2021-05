Sonic Central: Sega bietet Live-Präsentation zum 30. Geburtstag des Igels an

Sega hat heute Sonic Central angekündigt, eine Live-Präsentation mit den heißesten Neuigkeiten rund um Sonic the Hedgehog und dessen 30. Geburtstag in diesem Jahr. Schon am 27. Mai 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit findet die Veranstaltung statt, bei der es einen „ersten Blick auf einige kommende Projekte, Partnerschaften und Events“ geben wird, um den Geburtstag des blauen Igels gebührend zu feiern.

Ihr könnt bei YouTube und Twitch live dabei sein.

Es wird auch höchste Zeit, dass Sega die Hüllen fallen lässt. Die Spatzen pfeifen es schon durch die Ringe. Die Sonic Collection ist in den letzten Tagen bei einigen Händlern aufgetaucht und ein Remaster von Sonic Colors hatte sich ebenfalls schon angedeutet.

Was „Projekte“ und „Partnerschaften“ angeht, dürfte sicherlich auch der neue Kinostreifen Sonic the Hedgehog 2 eine Rolle spielen. Ebenso wie das offizielle Sonic-LEGO-Set, das wir wohl auch noch näher kennenlernen dürfen. Ach, und ein Sonic-Anime bei Netflix steht auch noch an! Und vielleicht gibt es auch ein ganz neues Sonic-Game?

Bereits bekannt: In diesem Jahr erscheint das Kompendium Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia. In 30 Jahren hat Sonic so einiges erlebt und festgehalten werden diese Erlebnisse in dem Kompendium auf 256 Seiten. Fans greifen wohl zur Deluxe Edition.

Wir freuen uns auf Donnerstag!

Bildmaterial: Sonic the Hedgehog, Paramount Pictures, Sega