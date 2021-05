Scarlet Nexus: Anime zum Videospiel läuft in Deutschland bei Wakanim

Zu Scarlet Nexus gab es in letzter Zeit einige Neuigkeiten. Um den Anime wurde es zuletzt etwas ruhiger. Das ändert sich aber nun. Bandai Namco veröffentlichte einen neuen Trailer zum Anime und gab bekannt, dass die Serie ab dem 1. Juli 2021 in Japan ausgestrahlt wird.

Zum konkreten Start in Deutschland ist noch nichts bekannt. Wohl aber wissen wir schon, auf welcher Plattform ihr den Anime genießen könnt. Wakanim hat sich hier die Ausstrahlung gesichert.

In einer weit entfernten Zukunft werden bestimmten Menschen übernatürliche Kräfte verliehen und die Welt steht am Anfang einer beispiellosen Katastrophe. „Die Anderen“ nehmen die Erde ein, um sich von den menschlichen Gehirnen zu ernähren. Eine Spezialeinheit wird ins Leben gerufen, um die Eindringlinge zu vernichten… Sie ist die letzte Hoffnung für die Menschheit!

Das Videospiel erscheint am 25. Juni, der Anime ist bei Wakanim auf Sommer datiert. Zuletzt haben wir viele neue Gameplay-Eindrücke zu Scarlet Nexus erhalten. Falls noch Fragen bestehen, lädt euch Bandai Namco zu einer Demo ein. Die spielbare Demo wird am 21. Mai zuerst auf Xbox Series und Xbox One zur Verfügung stehen. Eine Woche später werden dann auch PlayStation-Fans bedient.

