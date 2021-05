Samurai Warriors: Producer Hisashi Koinuma hätte Lust auf ein Mario-Musou

Im Juli erscheint Samurai Warriors 5 und Producer Hisashi Koinuma dürfte noch alle Hände voll damit zu tun haben. Aber man hat ja auch seine Träume. Besonders in diesen Zeiten, in denen Musou-Crossover wie Persona 5 Strikers oder Hyrule Warriors sehr populär geworden sind.

Hisashi Koinuma ist nicht nur Producer von Samurai Warriors 5, sondern auch Präsident von Koei Tecmo, dem Musou-Entwickler schlechthin. In unserem Interview wollten wir deshalb von ihm wissen, welches Musou-Crossover er sich gut vorstellen könnte.

Wir hätten da eigentlich an ein Crossover mit Yakuza gedacht. Kazuma Kiryu, der durch die Horden prügelt? Gut denkbar, oder? „Wenn die Serie als Actionspiel funktionieren würde, dann ist es definitiv möglich“, sagt Koinuma. Zu seiner eigenen Auswahl sagt er aber: „Ich habe zwar noch keine Ideen, wie man das umsetzen könnte, aber ich denke, Mario wäre meine Wahl.“

Ein Mario-Musou? Irgendwie schwer vorstellbar. Aber ein Zelda-Musou hatte vor Hyrule Warriors auch niemand auf dem Plan. Und das Mario-Universum bietet gewiss auch viele Charaktere.

Doch bevor es so weit ist, erscheint Samurai Warriors 5 erstmal am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation, PCs und Xbox. Für alle drei Konsolen-Plattformen gibt es eine Handelsversion, die ihr euch bereits vorbestellen könnt*. Samurai Warriors 5 wird übrigens diesmal auch deutsche Bildschirmtexte bieten!

Spielt natürlich in der Sengoku-Ära

Samurai Warriors 5 spielt in der Sengoku-Ära, in der sich die Gesellschaftsordnung in Japan stark veränderte. Während der Krieg tobt, versuchen mehrere einflussreiche Persönlichkeiten, ihren eigenen Nutzen aus den turbulenten Zeiten zu ziehen.

Der große Daimyō Yoshimoto Imagawa entsendet seine Truppen in einen kleinen Nachbarstaat, um Ieyasu Tokugawa als Geisel zu nehmen. Während alle zögerlich die Situation erst einschätzen wollen, handelt Nobunaga Oda unverzüglich.

