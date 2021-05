Samurai Warriors 5 präsentiert den Theme-Song des Musou-Spektakels

Das aktuelle Video zu Samurai Warriors 5 widmet sich ganz dem Theme-Song des Musou-Spiels. Das Lied „One Nation“ wird dabei von der J-Pop-Band EXILE gesungen.

Zusätzlich strahlen Koei Tecmo und Omega Force am 27. Mai um 14 Uhr einen weiteren Livestream zu Samurai Warriors 5 aus. Dabei ist die Band EXILE zu Gast, neben dem Theme-Song gibt es jedoch auch Live-Gameplay sowie eine Übersicht zu den nicht-spielbaren Nebencharakteren. Auch Producer Hisashi Koinuma darf natürlich nicht fehlen.

Mit Hisashi Koinuma durften wir erst kürzlich ein Interview führen. Dabei verriet er uns unter anderem, warum sich Samurai Warriors 5 insbesondere auch für Neueinsteiger eignet. Auch die deutschen Texte dürften die Hürden weiter senken.

Diese Geschichte entführt dich in die Sengoku-Ära, eine Ära, in der ganz Japan durch einen Umbruch der Gesellschaft geprägt wurde. Während der verheerenden Kriege der Sengoku-Ära tauchten überall in Japan einflussreiche Gestalten auf, die in diesen turbulenten Zeiten um die Vorherrschaft kämpften.

Eine dieser Gestalten, der große Daimyō Yoshimoto Imagawa entsandte seine Truppen, um den weniger einflussreichen Daimyō der benachbarten Nation – Ieyasu Tokugawa – als Geisel zu nehmen. Während man vielerorts noch versuchte, die Lage zu beurteilen, gab es einen Mann, der das Geschehen von hoch oben überblickte.

Dieser Mann war Nobunaga Oda. Diese Geschichte beginnt mit Nobunaga, der zusammen mit seinem Kindheitsfreund Toshiie Maeda einen Überfall auf die Imagawa-Armee anführt, um Ieyasu zu befreien.