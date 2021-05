Nintendo Switch Online liefert euch fünf SNES- und NES-Klassiker noch im Mai

Wisst ihr noch, wann es die letzten neuen Spiele für Nintendo Switch Online gab? Eine Weile ist das schon wieder her. Im Februar durften sich Retro-Fans über Doomsday Warrior, Prehistorik Man, Psycho Dream und Fire ’n Ice freuen.

Heute hat Nintendo endlich neue Spiele angekündigt. Am 26. Mai 2021 werden für Abonnenten von Nintendo Switch Online für SNES die Spiele Super Baseball Simulator 1.000, Caveman Ninja und Magical Drop 2 sowie Spanky’s Quest verfügbar sein. Für NES erscheint der Ninja JaJaMaru-kun.

In Japan sieht das Line-up übrigens ein wenig anders aus. Dort gibt es statt Spanky’s Quest und Super Baseball Simulator 1.000 die beiden Spiele Fire Emblem: Genealogy of the Holy War und Doomsday Warrior. Letzteres war bei uns in der letzten Welle schon mit dabei, aber über Fire Emblem hätten sich wohl auch hier einige gefreut.

Es wäre aber auch ziemlich überraschend gewesen, denn dieser vierte Teil der Fire-Emblem-Serie wurde noch nicht lokalisiert. In Japan hingegen ist er bereits in der Wii und Wii U Virtual Console sowie für New Nintendo 3DS erschienen.

Wie gefält euch die Auswahl?

Bildmaterial: Nintendo