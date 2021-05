Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erscheint im September für Nintendo Switch

Nun ist es also offiziell! Nachdem die Spatzen bereits von den Alterseinstufungsbehörden gepfiffen haben, hat Bandai Namco heute Ni no Kuni II offiziell für Nintendo Switch angekündigt.

Die Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition wird am 17. September digital und physisch erscheinen. Bislang war das Spiel nur für PS4 und PCs erhältlich. Der Vorgänger bekam bereits seine Switch-Umsetzung spendiert.

Das Spiel beinhaltet natürlich auch die später veröffentlichten DLCs „Magische Erinnerungen“ sowie „Das Labyrinth des Geisterkönigs“. Werdet ihr noch einmal die Reise wagen?

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen.