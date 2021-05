Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zeigt Ausmerzflügel-Ratha im Story-Trailer

Capcom versorgt uns heute mit einem neuen Story-Trailer zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Neben einigen Charakteren wird dabei das Rätsel um die Rathalos und insbesondere Ausmerzflügel-Ratha besprochen.

Neues Monster Hunter Digital Event

Zusätzlich ließ Capcom verlauten, dass am 26. Mai um 16:00 Uhr das nächste Monster Hunter Digital Event über die Bühne gehen soll. In der Mai-Ausgabe ist neben Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin dabei auch Version 3.0 von Monster Hunter Rise ein Thema. Diese soll nämlich Ende Mai an den Start gehen und weitere Monster hinzufügen. Außerdem wartet das nächste Update mit einem weiteren Ende nach dem aktuellen Spielabschluss auf.

Monster Hunter Rise ist aktuell nur für Nintendo Switch erhältlich, für PCs erscheint das Spiel im nächsten Jahr. Und wenn es euch interessiert, wie uns die Rückkehr von Monster Hunter auf Nintendo Switch gefallen hat, lest ihr unseren ausführlichen Test.

Das erwartet euch in Monster Hunter Stories 2

Optisch und auch spielerisch hebt sich Monster Hunter Stories 2 von Monster Hunter Rise ab. Die Story dreht sich um das Verschwinden der Rathalos aus ihrem natürlichen Lebensraum.

Ihr bereist die Welt als Monster-Rider, nicht als Jäger. Die Monster sind eure Gefährten, ihr absolviert Quests und erlebt die Geschichte. Zu den Monstern baut ihr mithilfe des Bindungssteins eine Verbindung auf und auch diesmal dürften Eier wieder eine Rolle spielen, nicht nur in der Story. Was werden Protagonist Red und die geheimnisvolle Ena erleben?

In dieser Story trefft ihr auch auf Lilia und Reverto, die Fans bereits aus dem ersten Teil kennen. Das Duo will Ausmerzflügel-Ratha, den Begleiter des jungen Riders, fangen, bevor dieser seine zerstörerische Kraft entfesselt, von der die Prophezeiung erzählt. Auf den Fersen des Duos sind aber auch weitere Jäger, die den Ausmerzflügel-Ratha für ihre eigenen Zwecke fangen wollen…

Das überarbeitete Kampfsystem

Das Kampfsystem ist rundenbasiert, aber im Vergleich zum Vorgänger überarbeitet worden. Die drei Hauptattacken-Typen Kraft, Geschwindigkeit und Technik aus Monster Hunter Stories bleiben erhalten. Auch der Waffentyp, das richtige Element und die richtigen Fertigkeiten sind aber von größter Bedeutung! Studiert die Kampfmuster der riesigen Monster, um die Bedrohungen zu meistern.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli 2021 für Nintendo Switch und PCs. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel bereits vorbestellen*. Die zuletzt angekündigte Collector’s Edition für Amerika wurde bisher leider nicht für Europa vorgestellt.

Story-Trailer zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom