May the Forth be with You: Die besten Angebote zum heutigen Star-Wars-Day

May the Forth be with You! Der 4. Mai gilt seit langer Zeit als der Star-Wars-Day. Die erste Nutzung von „May the Forth be with You“ geht übrigens auf Margaret Thatcher zurück. Wer hätte das gedacht? Es war aber natürlich nicht ihre Erfindung.

Demnach habe ihre Partei nach dem Wahlsieg im London Evening News eine Anzeige platziert mit einem Wortspiel: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.“ Am 4. Mai 1979 trat sie ihr Amt an. Irgendwann hat dann auch Lucasfilms ein offizielles Logo für den Tag entworfen.

Neben vielen Fans feiert natürlich auch der Handel den Star-Wars-Day. Eine bessere Gelegenheit gibt es ja kaum! Im LEGO-Store gibt es heute zahlreiche Aktionen und Angebote*. Unter anderem ist das R2D2-Set wieder verfügbar und als Gratis-Dreingabe gibt es ein Imperial Shuttle.

Wie ihr wisst, gibt es auch zahlreiche Star-Wars-Videospiele. Viele davon gelten heute als Klassiker und sind beim aktuellen Humble Star Wars Sale im Angebot*. Dort bekommt ihr jetzt zum Beispiel Episode I Racer und Jedi Knight – Jedi Academy für jeweils nur 2,86 Euro. Knights of the Old Republic oder Rogue Squadron 3D könnt ihr euch für 3,49 EUro gönnen. Und vieles mehr.

Auch Amazon lässt sich den Star-Wars-Day natürlich nicht entgehen. Dort gibt es auf einer Aktionsseite zahlreiche Angebote rund um Star Wars*. Ihr bekommt zum Beispiel die gesamte Skywalker-Saga reduziert oder einige schicke T-Shirts. Aber auch LEGO! Den Millennium Falcon gibt es dort zum Beispiel für 119,99 Euro statt 159,99 Euro.

Auch bei Panini hat man sich etwas einfallen lassen. Die neue Star Wars Marvel Comics-Kollektion präsentiert in Hardcover-Ausgaben die Meilensteine der jüngeren Star-Wars-Marvel-Historie. Diese Sammelreihe wird 60 Bände umfassen, die man Publikums-wirksam aufstellen kann. In diesem Sinne… May the Geldbörse be with you.

Bildmaterial: Star Wars: Squadrons, EA / Motive Studios