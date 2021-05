Lost Judgment: Fortsetzung zum Detektiv-Abenteuer offiziell angekündigt

Nun ist die Katze auch offiziell aus dem Sack! Im Rahmen des „Judgment Day“-Events, kündigten Executive Director Toshihiro Nagoshi und Produzent Kazuki Hozokawa den neuesten Streich des Ryu Ga Gotoku Studios an: Lost Judgment.

Schon vor der offiziellen Enthüllung war der Titel gestern bereits im japanischen PlayStation Store aufgetaucht, die Überraschung dürfte also nicht allzu groß sein. Allerhand Neuigkeiten gab es aber natürlich trotzdem.

Das erwartet uns in Lost Judgment

So stellte man etwa einen ausführlichen Trailer vor, der uns bereits einen ersten Blick auf Takayuki Yagamis nächsten, großen Fall und seine ProtagonistInnen ermöglicht. Neben Kamurocho, soll uns dieser übrigens auch nach Yokohama führen, welches SpielerInnen von Yakuza: Like a Dragon zuvor bereits ausführlich erkundet haben dürften.

Außerdem drücken wir in Lost Judgment die Schulbank! Im Rahmen seiner Ermittlungen soll Yagami nämlich auch einiges an Zeit an einer High School verbringen. Im Rahmen sogenannter „School Stories“ können SpielerInnen sich hier mit den Freuden und Leiden von Highschoolern auseinandersetzen, was in dramatischen wie humorvollen Interaktionen münden soll.

Die „School Stories“ dienen als abwechslungsreicher Kontrast zum ernsten Detektivalltag. Und dürften damit das Pendant zu den skurrilen Nebenaufgaben in der Yakuza-Reihe darstellen.

Damit SpielerInnen auch für die sicherlich wieder zahlreichen Keilereien in Lost Judgment gewappnet sind, rüstete man Yagami mit neuer Kampf-Expertise aus. Neben den bereits bekannten „Tiger“- und „Kranich“-Stilen, steht uns künftig auch der „Schlangen“-Stil zur Verfügung. Dieser soll auf das Kontern und Parieren von Angriffen ausgelegt sein.

Im September geht die Detektivarbeit weiter

Lost Judgment soll weltweit am 24. September 2021 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Und stellt damit den ersten global simultanen Launch eines Titels des Ryu Ga Gotoku Studios dar. Eine Anstrengung, um die man sich auch bei künftigen Titeln bemühen möchte, wie Nagoshi in einer Fragerunde mit der internationalen Presse ausführt. So beschreibt er den Titel weiter:

„Mit Lost Judgement haben wir versucht, die vielen Mauern zu überwinden, die wir uns im ersten Spiel geschaffen haben. Das Schreiben des Drehbuchs dauerte unzählige Stunden. Und um es richtig zu machen, haben wir über 1.000 Minuten an Dialog für die Zwischensequenzen vertont. Ganz zu schweigen vom Druck, etwas noch Größeres als das Original zu schaffen. Wir haben jedoch von Fans auf der ganzen Welt gehört, die eine Fortsetzung wollten. Und unser Wunsch, den Fans das zu geben, was sie wollten, wuchs von da an. Diesmal entstand die Geschichte nach vielen hitzigen Debatten. Ich bin also zuversichtlich, dass wir ein Spiel entwickelt haben, das Sie noch nie gesehen haben. Wir haben das Original in vielerlei Hinsicht übertrumpft und ich hoffe, das Ergebnis gefällt Ihnen.

Die gesamte Fragerunde und eine Gruß-Botschaft von Yagami-Schauspieler Takuya Kimura könnt ihr euch in der Aufzeichnung des Streams zu Gemüte führen.

Lost Judgment im Ankündigungstrailer

Das „Judgment Day“-Event

Bildmaterial: Lost Judgment, SEGA / Ryu Ga Gotoku Studio