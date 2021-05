Layers of Fear 2 erscheint in wenigen Tagen für Nintendo Switch

Nach Layers of Fear: Legacy wird nun auch Layers of Fear 2 seinen fürchterlichen Weg auf Nintendo Switch finden. Das Spiel von den Horror-Experten von Bloober Team wird schon am 20. Mai 2021 auf Switch zur Verfügung stehen. Aktuell bekommt ihr für eine digitale Vorbestellung noch 10 % Rabatt und zahlt so 26,99 Euro.

Das psychologische First-Person-Horrorspiel knüpft an den erfolgreichen Vorgänger an. Ihr schlüpft in die Rolle eines Hollywood-Schauspielers. Welche Rolle wirst du spielen?

Dunkelheit umgibt dich, während du still im Rampenlicht stehst. Das Einzige, was du außer deinem Herzschlag hörst, ist das Zerschellen der Wellen am Rumpf und das Geräusch der Kameras, die auf dich gerichtet sind, um diesen Moment für immer festzuhalten. Eine tiefe, gebieterische Stimme ertönt in der Ferne.

„Und Action!“

