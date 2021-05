Konami lässt die E3 2021 aus, ist aber schwer beschäftigt

Konami hat bekannt gegeben, dass man die E3 2021 auslassen wird. Das kommt insofern überraschend, als dass man Anfang April noch zu den ersten bestätigten Teilnehmern der Messe gehörte. Die Pläne haben sich in den letzten Tagen also geändert.

In der neuen Mitteilung verweist man vage auf Timing-Probleme. Zusätzlich versichert man aber auch, dass man ein einigen Schlüsselprojekten arbeitet, zu welchen es in den kommenden Monaten weitere Details geben soll. Diese sind offenbar groß genug, um auf einer E3 gezeigt zu werden.

An was Konami arbeitet – und arbeiten könnte

Erst kürzlich kündigte Konami mit GetsuFumaDen: Undying Moon ein Roguevania-2D-Actionspiel an, welches auf den ersten Blick viel Potential hat. Immer wieder in der Gerüchteküche ist auch ein neues Silent Hill, welches bei Bloober Team entstehen soll. Ein japanischer Entwickler soll zudem an einem weiteren Silent-Hill-Projekt arbeiten, welches diesen Sommer hätte enthüllt werden sollen. Aktivitäten gab es zuletzt auch bei Zone of the Enders und Castlevania sowie Metal Gear Rising.

Aber zurück zu Projekten, welche auf offiziell existieren. Da wäre beispielsweise ein Third-Person-Action-RPG für nicht näher genannte Konsolen basierend of Edens Zero, welches auf der Tokyo Game Show 2020 enthüllt wurde. Vielleicht hat auch das Strategie-RPG Solomon Program eine Chance, es in den Westen zu schaffen?

Bildmaterial: Konami