Horizon Forbidden West zeigt rasantes Gameplay und neue Mechaniken

Am Abend hat Sony gemeinsam mit Guerrilla Games erstes Gameplay zu Horizon Forbidden West präsentiert. Stolze 14 Minuten Material könnt ihr euch in der Aufzeichnung von State of Play ansehen, dazu gibt es einige Erläuterungen von Director Mathijs de Jonge und Narrative Director Ben McCaw.

Horizon Forbidden West setzt sechs Monate nach den Ereignissen von Horizon Zero Dawn an. Aloy, eine Maschinenjägerin, ist in den Westen gereist, um eine mysteriöse und verheerende Plage zu untersuchen. In diesen unerforschten Landen trifft sie auf unbekannte neue Stämme und noch wildere Maschinen.

Tatsächlich sind die Maschinen im ersten Gameplay-Video deutlich bunter. Beeindruckend ist der Kampf zum Ende des Videos gegen einen riesigen, berittenen Maschinenelefanten. Dabei seht ihr auch einige neue Gameplay-Mechaniken. Aloy kann auf ein großes Sortiment an Waffen und Fähigkeiten zurückgreifen.

Dank Aloys Fokus werden euch Bereiche markiert, an denen ihr gut klettern könnt. Mit dem Zugwerfer (eine Art Enterhaken) könnt ihr das Klettern nicht nur beschleunigen, sondern euch auch schnell aus brenzligen Situationen befreien.

Mit der Tauchermaske könnt ihr lange tauchen und eine farbenfrohe aber ebenso gefährliche Unterwasserwelt erkunden. Euer Bogen verfügt über einige Spezialmunition. Geht es mal höher hinaus als geplant, könnt ihr euch mit einem Licht-Gleitschirm sicher zurück zum Boden fliegen.

Horizon Forbidden West wird für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Das gezeigte Material lief auf einer PlayStation 5. Einzig: einen Releasetermin gab es leider noch nicht.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games