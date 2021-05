Geoff Keighleys Summer Game Fest 2021 startet am 10. Juni

Der Sommer steht bekanntlich vor der Türe, das sagt zumindest der Kalender, und damit auch wieder ein spannendes Gaming-Programm. Nach der Premiere im letzten Jahr mischt auch Geoff Keighley erneut mit dem Summer Game Fest 2021 mit. Nun gibt es dazu erste Details.

Am 10. Juni um 20 Uhr könnt ihr einschalten für eine „Live World Premiere Showcase“. Das tönt doch schon mal gut. Mit dabei ist auch Day of the Devs sowie die Band Weezer, welche einen Auftritt hinlegt. Im Zentrum stehen aber natürlich die Weltpremieren. Über zwölf davon soll es geben.

Bei „Day of the Devs: Summer Game Fest“ handelt es sich um eine Veranstaltung, die einer ausgewählten Gruppe an Indie- und AAA-Spielen eine Bühne bietet. Das Fest wird von exklusiven News und Gameplay-Videos begleitet, außerdem soll Videospiel-Musik performt werden. Abgesehen von Geoff Keighley sind auch Double Fine Productions und iam8bit an der Produktion beteiligt.

Die Partner vom Summer Game Fest 2021

2K Games

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

DotEmu

Electronic Arts

Epic Games

Finji

Frontier Developments

Gearbox Software

Hi-Rez Studios

Innersloth

Koch Media

Mediatonic

Microsoft

miHoYo

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

Sega

Sony Interactive Entertainment

Square Enix

Steam

Tencent Games

Tribeca Festival 2021

Ubisoft

Warner Bros. Games

Wizards of the Coast

Teaser-Trailer zum Summer Game Fest 2021

Der Gaming-Sommer im Überblick

5. Juni, 11:00 Uhr – Indie Live Expo 2021 (Livestream)

5. Juni, 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 2: Tag 1 (Livestream)

10. Juni, 20:00 Uhr – Summer Game Fest 2021 Kickoff (weitere Details)

12.–15. Juni – E3 2021 (weitere Details)

12. Juni, 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 2: Tag 2 (Livestream)

12. Juni, 21:00 Uhr – Ubisoft Forward

13. Juni – PC Gaming Show 2021 (weitere Details)

13. Juni – Future Games Show: Summer Showcase 2021 (weitere Details)

14. Juni, 22:00 Uhr – Limited Run Games

16. Juni, 19:00 Uhr – Steam Next Fest

22. Juli – EA Play Live 2021 (weitere Details)

25. August – Gamescom 2021: Opening Night Live

23.–27. August – Gamescom 2021 (weitere Details)

30. September – 3. Oktober – Tokyo Game Show 2021 (weitere Details)

via Gematsu, Bildmaterial: Summer Game Fest