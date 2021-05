Final Fantasy VII: The First Soldier wird uns schon bald mit Live-Gameplay präsentiert

Square Enix wird am 7. Mai um 20 Uhr japanischer Zeit den „Final Fantasy VII: The First Soldier Official Live Stream #0“ abhalten. Die Übertragung wird auf Twitch und YouTube ausgestrahlt und englischsprachig kommentiert.

Bei der Show soll es neue Informationen und erstes Live-Gameplay zu Final Fantasy VII: The First Soldier geben. Aber auch neue Details zu Final Fantasy VII Remake Intergrade werden zum Ende des Streams versprochen.

Neben einigen prominenten japanischen Gaming-Gästen wie Kasumi Ahizawa werden auch Producer Shouichi Ishikawa sowie Creative Director Tetsuya Nomura mit dabei sein.

Final Fantasy VII: The First Soldier bietet junge Shinra-Antagonisten

Während man mit First Soldier eine neue Zielgruppe erschließen möchte, wird der Ableger aber auch für hartgesottene FF7-Fans einige interessante Dinge bieten. Die Geschichte des Battle-Royale-Shooters beginnt 30 Jahre vor der Haupthandlung aus Final Fantasy VII und wird bekannte Charaktere im jungen Alter bieten. Es gibt also zwangsläufig auch neue Hintergründe.

Nomura erzählte bereits, dass es um die Gründung von SOLDIER geht und neben „legendären Charakteren“ auch einige „junge Versionen“ der Shinra-Exekutive im Spiel auftauchen. Als Free-to-Play-Spiel wird Final Fantasy VII: The First Soldier aber natürlich auch monetarisiert. Dabei will man sich an Branchengrößen wie Fortnite orientieren.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint im Juni

Über Final Fantasy VII Remake Intergrade müssen wir wohl kaum noch erklärende Worte verlieren. Neben den neuen Inhalten mit Yuffie Kisaragai aus FF7 EPISODE INTERmission bietet „Intergrade“ auf PS5 auch bessere Texturen, schönere Nebeleffekte und verbesserte Belichtung. Auch schnellere Ladezeiten werden versprochen, ebenso wird es einen Foto-Modus geben.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 10. Juni für PlayStation 5.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam