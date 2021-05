Final Fantasy VII Remake: Neues Buch erzählt euch mehr Hintergründe zu Tifa und Aerith

Square Enix wird das Universum von Final Fantasy VII mit einem weiteren Buch erweitern. Man kündigte eine Light Novel zu Final Fantasy VII Remake an, die sich um Aerith Gainsborough und Tifa Lockhart drehen wird. In Japan wird die Light Novel im Bundle mit dem kommenden Final Fantasy VII Remake Ultimania Plus verkauft.

Das Buch hat einen Umfang von 228 Seiten und kann auch einzeln für 1.650 Yen (etwa 15 Dollar) gekauft werden. Der japanische Square Enix Store bietet es bereits an. Es erscheint wie der neue Ultimania Plus am 15. Juli 2021 und ist bisher leider noch nicht für den Westen angekündigt.

Aus der Feder von Kazushige Nojima

Das Szenario der Light Novel stammt von FF7-Autor Kazushige Nojima. Seine Arbeit an Final Fantasy VII dürfte bekannt sein. Die Geschichte dreht sich um die beiden Protagonistinnen und die unbekannten Hintergründe der beiden „auf zwei verschiedenen Wegen“ aufzeigen.

Es ist durchaus denkbar, dass das Buch auch noch lokalisiert wird. Square Enix zeigte sich in dieser Hinsicht zuletzt sehr flexibel. So wird im Dezember der massive Material Ultimania Guide hierzulande lokalisiert erscheinen.

Außerdem lokalisierte man schon im Launchzeitraum das Büchlein Final Fantasy VII Remake World Preview*. Nicht zuletzt gab es kürzlich sogar eine deutschsprachige Veröffentlichung des Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright*. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt.

via Siliconera, Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO