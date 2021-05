Final Fantasy VII Remake: Neuer Intergrade-Trailer zeigt Fort Condor, Ramuh und Nero

Square Enix hat heute erstes Live-Gameplay zu Final Fantasy VII: The First Soldier präsentiert. Am Ende des Livestreams gab es wie versprochen auch Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Sogar mehr als gedacht! Square Enix zeigte einen ausführlichen neuen Trailer, der Unmengen neuer Dinge bot. Wir sehen einige neue Gameplay-Szenen, wir sehen Sephiroth und eine neue Beschwörung, die nach Ramuh aussieht. Neben Weiss sehen wir auch noch einen weiteren neuen Bösewicht: Nero aus Dirge of Cerberus.

Wir bekommen außerdem einen ersten Blick auf das Minispiel Fort Condor. Es hatte sich bereits angedeutet, dass dieses Spiel ein Teil von FF7 EPISODE INTERmission sein könnte.

Das ist Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint exklusiv für PlayStation 5. Es handelt sich um eine technisch verbesserte Version von Final Fantasy VII Remake, die darüber hinaus auch die neue „Episode Yuffie“ beinhalten wird.

Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Dazu infiltriert sie mit ihrem Partner Sonon Shinra.

