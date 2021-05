Final Fantasy VII Remake Intergrade: Wann gibt es Yuffie auf PS4 und das Remake auf Xbox?

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint zunächst exklusiv für PlayStation 5. Wer bisher nicht das Glück hatte, eine PlayStation 5 zu bekommen oder einfach noch keine kaufen möchte, wird Yuffie Kisaragi erst später kennenlernen können. Denn auch wenn ihr Final Fantasy VII Remake für PlayStation 4 bereits besitzt: Der Yuffie-DLC FF7 EPISODE INTERmission ist (noch) PS5-exklusiv.

Allerdings nur sechs Monate lang. Das geht neben vielen anderen Dingen aus dem neusten Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade hervor. Dort sehen wir am Ende den fast schon unüblich deutlichen Hinweis, dass Final Fantasy VII Remake Intergrade auf PlayStation 5 „mindestens 6 Monate früher als auf anderen Plattformen verfügbar“ sein wird.

Es ist bisher nicht angekündigt, dass die Yuffie-Inhalte auch noch für PlayStation 4 erscheinen. Nach Ablauf der sechsmonatigen Exklusivität für PlayStation 5 wäre es zumindest möglich.

PlayStation-Exklusivität eigentlich abgelaufen

Was das Grundspiel angeht, so ist dessen PlayStation-Exklusivität eigentlich bereits abgelaufen. Die Exklusivität hat sich Sony für exakt ein Jahr gesichert. Das weiß man deshalb so genau, weil es auf dem US-Cover des Spiels genau so steht. Die Exklusivität wäre also eigentlich am 10. April 2021 abgelaufen. Dass es noch keine Ankündigung des Spiels für Xbox oder PCs gibt, dürfte mit Intergrade zusammenhängen.

Es ergibt Sinn, Final Fantasy VII Remake auf anderen Plattformen gleich in der „Intergrade“-Form zu veröffentlichen. Man könnte kaum vermitteln, dass die „Intergrade“-Inhalte in einer möglichen Xbox-Umsetzung zu Beginn noch fehlen, obwohl sie bereits fertig sind. Die sechsmonatige Zeitexklusivität von Intergrade steht also der Veröffentlichung des Hauptspiels für andere Plattformen im Wege, wenn man so will.

Deshalb scheint es wahrscheinlich, dass eine mögliche Xbox- und PC-Version erst mit Ablauf der „Intergrade“-Exklusivität erscheint. Das wäre also sechs Monate nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake am 10. Juni 2021 möglich. Nach dieser Rechnung wäre eine Veröffentlichung ab dem 10. Dezember 2021 denkbar – das würde gerade noch ins Weihnachtsgeschäft fallen und wohl ein idealer Zeitpunkt für Square Enix sein.

Noch ein bisschen Xbox-Spekulation

Seinen „Dienst“ hat Final Fantasy VII Remake jedenfalls für PlayStation geleistet. Nicht zuletzt auch mit der Veröffentlichung des Hauptspiels bei PlayStation Plus im März. Dürfen sich Xbox-Fans auf Final Fantasy VII Remake im Xbox Game Pass freuen? Durchaus denkbar. Seit Monaten stellt Microsoft verschiedene Final-Fantasy-Spiele nach und nach im Xbox Game Pass zur Verfügung. Möglich, dass diese Serie dann mit Final Fantasy VII Remake im Xbox Game Pass gipfelt. Was meint ihr?

Der „Final Trailer“ zu Final Fantasy VII Remake Intergrade

