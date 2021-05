Dungeons & Dragons: Dark Alliance präsentiert euch die Frostriesen

Wizards of the Coast und Tuque Games haben einen neuen Trailer zu Dungeons & Dragons: Dark Alliance veröffentlicht. Nach dem Kampf gegen Hagedorn the Beholder werden euch diesmal die Frostriesen präsentiert. Auf dem Kampf gegen die berühmt-berüchtigten Monster aus Dungeons & Dragons liegt der Fokus in Dark Alliance.

Dort treffen wir auf Utaar, einen berühmt-berüchtigten König der Frostriesen und anscheinender Nachkomme von Kelvin selbst, der das Grab seines Vorfahren sucht, in der Hoffnung, die Mittel wiederzugewinnen, um dem Crystal Shard seine Würdigkeit zu beweisen.

Das Action-RPG baut auf der umfangreichen Geschichte der Forgotten Realms in Dungeons & Dragons auf. Dark Alliance bietet Echtzeitkämpfe und ein dynamisches Koop-Gameplay. Der berüchtigte Drizzt Do’Urden und seine Gefährten kämpfen dabei gegen kultige Monster aus der Welt von Dungeons & Dragons.

Die Steelbook-Edition zum Spiel mit zahlreichen digitalen Boni und einem Artbook könnt ihr euch zum Normalpreis übrigens schon bei Amazon sichern*. Diese Edition beinhaltet auch schon die erste Post-Launch-Erweiterung „Echoes of the Blood War“. Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für PCs und Konsolen.

Zur Next-Gen-Thematik führt man aus:

Wizards of the Coast macht es einfach deine Gruppe zusammenzustellen. Spieler, die Dark Alliance auf PlayStation 4 kaufen, erhalten einen kostenlosen digitalen Download-Code, damit sie auf PlayStation 5 upgraden können und umgekehrt. Spieler, die auf Xbox-One-Konsolen oder Xbox Series X und S vorbestellen, müssen das Spiel nur einmal kaufen und erhalten es auf beiden Plattformen über Smart Delivery.

