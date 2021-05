Die Bibel für Sonic Fans: Sonic Encyclo-speed-ia erscheint in einer Deluxe Edition

Die Bibel für Sonic-Fans: Verlag Dark Horse Books erarbeitet mit Sega zum 30. Geburtstag des blauen Igels das Kompendium Sonic the Hedgehog Encyclo-speed-ia. In 30 Jahren hat Sonic so einiges erlebt und festgehalten werden diese Erlebnisse in dem Kompendium auf 256 Seiten.

Seinen Geburtstag feiert Sonic eigentlich im Juni und da sollte das Buch ursprünglich auch erscheinen. Dark Horse und die Online-Shops listen es jetzt aber für eine Veröffentlichung im November.

Kleiner Trost: Es ist nun auch eine Deluxe Edition geplant. Die Deluxe Edition, die ihr euch bereits vorbestellen* könnt, erhält ein besonders Cover sowie einen Schuber mit einem Ring aus Goldfolie. Als Bonus gibt es zwei Drucke von Sonic und Dr. Eggman.

Mit Ian Flynn konnte man einen versierten Sonic-Kenner als Autor für das Buch gewinnen. Er war auch Autor der Archie-Comics sowie einiger Spiele und Spin-offs und des Anime Sonic Boom.

Bildmaterial: Dark Horse