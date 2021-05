Der Manga zu Animal Crossing: New Horizons erscheint auch im Westen

In Japan gibt es einen Manga zu Animal Crossing: New Horizons* und das ist in vielerlei Hinsicht keine Überraschung. Einerseits gibt es sehr viele Manga. Andererseits ist Animal Crossing sehr, sehr beliebt. So gibt es zwei Bücher bisher, die allerdings bis dato nur Japan vorbehalten blieben.

Das ändert sich in diesem Jahr. VIZ Media hat die Veröffentlichung und englischsprachige Lokalisierung des Manga bekannt gegeben. Im September wird der erste Band mit 128 Seiten erscheinen. Bei Twitter präsentierte man nun das Cover-Art.

Was machen die Dorfbewohner von Animal Crossing: New Horizons, wenn ihr mal nicht dabei seid? Erfahrt alles über ihre Possen in diesem urkomischen Manga voller alberner Gags und alberner Geschichten! Lies außerdem die Comics, die jeden Dorfbewohner hervorheben, und erhaltet Tipps und Tricks zum Spielen des Spiels in einem Bonusteil.

Am 14. September wird Band 1 mit dem Titel „Deserted Island Diary“ erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch das Buch für 8,77 Euro vorbestellen*. Werdet ihr zugreifen?

Animal Crossing feierte kürzlich seinen 20. Geburtstag. Seit Animal Crossing: New Horizons dürfte wirklich jeder Gaming-Interessierte die Marke kennen. Weltweit hat es sich über 32 Millionen Mal verkauft.

via VIZ Media, Twitter, Bildmaterial: VIZ Media