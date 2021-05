Der Eröffnungsfilm zu NEO: The World Ends With You ist bunt, schnell und abwechslungsreich

Square Enix hat den Eröffnungsfilm zu NEO: The World Ends With You veröffentlicht. Dieser stellt uns in rasanter Abfolge die Charaktere und die bunte Welt des Action-RPGs vor. Zusätzlich darf der Komponist Takeharu Ishimoto alle stilistischen Register ziehen. Auch zwei neue japanische TV-Spots gibt es.

Das Sequel zu The World Ends With You erscheint am 27. Juli 2021 für PlayStation 4 und Switch. Eine PC-Version des Titels ist ebenfalls geplant. Diese soll via Epic Games Store im Laufe des Sommers erscheinen. Kürzlich hatten wir euch die Charaktere Rindo, Fret, Nagi und Minamimoto sowie das Gameplay bereits im Detail präsentiert.

Darum gehts in NEO: The World Ends With You

„NEO“ versetzt die Spieler in das Herz von Tokio, wo sie am „Spiel der Reaper“ teilnehmen, einem Kampf ums Überleben. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Rindo und erkunden den Stadtbezirk Shibuya, um die Geheimnisse hinter dem teuflischen Spiel aufzudecken, dem sie ausgeliefert sind. Durch einen einzigartigen, von Comics inspirierten Stil erweckt der Titel eine Nachbildung des modernen Shibuyas zum Leben. Spieler können die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Kultur der lebendigen Stadt erkunden und genießen, mit ihren Verbündeten in schnellen, actionreichen Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen – während sie versuchen, ihr Schicksal zu beeinflussen.

Eröffnungsfilm

TV-Spots

via Gematsu, Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix