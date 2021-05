Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan: Shinobu Kocho betritt den Ring

Es gibt einen weiteren Neuzugang für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan! Laut der neuen Ausgabe der Weekly Jump wird die Insektensäule Shinobu Kocho ebenfalls in dem Arena-Prügler spielbar sein. Auf den ersten Blick mag sie freundlich wirken, jedoch zeigt sich schnell ihre sadistische Seite. Sie kämpft mit der Kraft der Insektenatmung, durch die sie die feindlichen Dämonen sogar vergiften kann.

Weitere spielbare Charaktere umfassen die Wassersäule Giyu Tomioka, den Protagonisten Tanjiro und seine Schwester Nezuko sowie Wildschweinkopf Inosuke und Pikachu-Verschnitt Zenitsu. Kürzlich wurden ebenfalls Sabito und Makomo angekündigt. Mit weiteren Neuzugängen ist zu rechnen.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan soll 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe, handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, Aniplex / Cyberconnect2