Demon Gaze Extra lässt den PS-Vita-Dungeon-Crawler erneut aufleben

Kadokawa Games hat Demon Gaze Extra angekündigt. Damit erhält das Dungeon-RPG eine Neuauflage für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt in Japan am 2. September, eine Ankündigung für den Westen gibt es bisher noch nicht. Das Original erschien im Januar 2013 in Japan für PlayStation Vita und schaffte im April 2014 dank NIS America auch den Sprung in den Westen.

Die Entwicklung von Demon Gaze Extra übernimmt Cattle Call. Der ursprüngliche Entwickler Experience füllt nur noch eine unterstützende Rolle aus. Zu den neuen Features zählen eine verbesserte Grafik, bessere Steuerung und möglicherweise auch neue Inhalte nach dem Ende des Spiels.

Bildmaterial zu Demon Gaze Extra gibt es noch keines. Unten seht ihr einen Trailer zur englischen Original-Veröffentlichung.

