Days of Play 2021: Die besten Angebote und Schnäppchen der Händler und im Store

Heute beginnen die Rabatt-Aktionen und Angebote rund um die Days of Play 2021. Dabei gibt es wie immer einige digitale Angebote im PlayStation Store, aber auch viele Händler machen wieder mit.

Sony PlayStation wirbt vor allem mit Rabatten auf „Kracher“ wie The Last of Us: Part II, Call of Duty: Black Ops Cold War und NBA 2K21, aber die wahren Schnäppchen verstecken sich weiter unten auf der Liste. Das physisch im Prinzip nicht erhältliche 13 Sentinels: Aegis Rim für 26,99 Euro ist ein solches. Eine Übersicht der digitalen Angebote im PlayStation Store findet ihr hier.

Auch viele Händler machen mit, nachfolgend eine Übersicht:

Amazon hat keine dedizierten Angebote, bietet aber beim Kauf von zwei ausgewählten PS5-Spielen 20 % Rabatt an. Ihr bekommt somit zum Beispiel Demon’s Souls und Spider-Man: Miles Morales für effektiv 78,38 Euro. Das ist angesichts der Einzelpreise der Spiele ein sehr gutes Angebot. Außerdem zieht Amazon mit den besten Angeboten anderer Händler gleich. Hier könnt ihr selbst vergleichen.

Die Angebote bei Media Markt und Saturn sind wie immer identisch, hier könnt ihr je nach Verfügbarkeit und Markt-Nähe agieren. Ihr bekommt zum Beispiel Days Gone oder Dreams für jeweils 19,99 Euro. Auch viele PlayStation-Hits wie Uncharted 4, Th Last of Us Remastered, God of War oder Until Dawn sind mal wieder für 9,99 Euro zu haben.

Bei GameStop findet ihr zum Beispiel Kingdom Hearts: Melody of Memory für 29,99 Euro. Das neue Outriders gibt es inkl. einem Bonus (Pin) für 39,99 Euro. Death Stranding erwartete euch für 17,99 Euro und Spider-Man: Miles Morales für PS5 zu 44,99 Euro.

Bei OTTO erwartet euch die Day One Edition zu Final Fantasy XV für glatte 10,00 Euro. The Last of Us Part II kostet euch hier nur 24,99 Euro – hier ist aber auch Amazon mitgezogen*, wo es allerdings USK-18-Versand kostet.

Seid ihr fündig geworden?

Bildmaterial: Sony PlayStation