DariusBurst: Another Chronicle EX+ erscheint im Juni für PS4 und Nintendo Switch

Etwa 12 Jahre nach der ersten Veröffentlichung von DariusBurst Another Chronicle EX haben Taito und ININ Games heute eine Revision des Spiels für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt. DariusBurst: Another Chronicle EX+ wird am 11. Juni 2021 hierzulande digital und physisch erscheinen.

Ursprünglich erschien DariusBurst für PSP. 2010 erschien DariusBurst dann auch für Arcade-Automaten und 2011 wurde es als EX-Version für Mobilgeräte portiert. Es gibt bereits eine Konsolenversion des Spiels unter dem Namen Dariusburst Chronicle Saviours für PS4, PS Vita und auch Windows-PCs.

DariusBurst: Another Chronicle EX+ soll nun die Features der Arcade-Fassung beinhalten, ebenso wie neue Features. Dazu zählt ein Replay-Mode und neu Missionen. EX+ kann lokal von bis zu vier SpielerInnen gespielt werden. Die Entwicklung von EX+ übernimmt das Originalteam von Pyramid.

Der neue Ankündigungstrailer

Bildmaterial: DariusBurst Another Cronicle EX+, Taito, ININ Games, Pyramid