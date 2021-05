Biomutant: Neuer Explanation-Trailer soll die letzten offenen Fragen klären

Biomutant erscheint schon in einer Woche! Biomutant ist schon sehr lange angekündigt, und nun erscheint es plötzlich. In den letzten Wochen gab es ziemlich hochfrequentiert neues Material zu sehen.

Aber der ein oder andere hat vielleicht doch noch ein paar offene Fragen. Wie funktioniert Crafting? Was hat es mit dem Aura-System auf sich? Glücklicherweise hat THQ Nordic einen neuen Explanation-Trailer veröffentlicht, der genau das erklärt. Was für ein Zufall.

Nach einigen Verschiebungen wird das „Wung-Fu“-Open-World-Spiel am 25. Mai 2021 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Collector’s Edition könnt ihr euch jetzt ebenso schon vorbestellen* wie die Biomutant Atomic Edition für atomare 399,99 Euro*. Ja, was ist denn da drin, werdet ihr fragen. Neben unaufgeregten Boni wie einem Mousepad und einem T-Shirt gibt es auch ein ziemlich großes und sehr detailliertes Diorama.

Bildmaterial: Biomutant, THQ Nordic, Experiment 101