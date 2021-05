Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed bekommt einen Termin für den Westen

XSEED, Marvelous und Entwickler Acquire haben den Veröffentlichungstermin von Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed für den Westen festgelegt. Am 23. Juli 2021 wird das Spiel hierzulande für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Für Amerika stellte XSEED auch eine Handelsversion vor. Die 10th Anniversary Edition bietet das Spiel, ein Softcover-Artbook und einen Soundtrack. Ihr seht die Edition auch im Video. Vermutlich wird Marvelous sie auch in Europa veröffentlichen, aber dazu gibt es noch keine Details.

Dazu veröffentlichte man auch einen neuen Trailer. Zuletzt stellte man uns die zahlreichen Charaktere des Spiels ausführlich vor. Bereits enthüllte Charaktere umfassen das Trio Jun Anekouji, Rei Anekouji und Yuu Abeno, die Maid Sara und den Trödelhändler Yatabe-San, die beiden Otakus Gon-Chan und Nobu-Kun, die Agentin Satoko Midou und ihren Vorgesetzten Ryuuji Sejima, die Zwillingsschwestern Sena und Mana Kitada, den Protagonisten und Suzu Moriizumi sowie Rui Fumizuki und Master.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Natürlich müsst ihr ihnen dafür die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

via Gematsu, Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED, Marvelous / Acquire