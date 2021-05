25 Jahre Pokémon: Katy Perry enthüllt neue Single und Pikachu spielt die Hauptrolle

P25 Music ist eine Zusammenarbeit von The Pokémon Company mit der Musikszene, „um neue Songs, Stile und popkulturelle Momente à la Pokémon zu kreieren“. Den Anfang schon vor Monaten ein Teaser mit Katy Perry und weiter ging es mit einem virtuellen Konzert mit Post Malone.

Heute stellte Katy Perry nun ihre neue Single „Electric“ vor – und Pikachu spielt darin die Hauptrolle! Die Pressemeldung dazu sagt, Katys Leidenschaft für Pokémon begann mit den Original-Spielen für den Game Boy. Seitdem liebe sie alles an Pokémon. Der Song zu Jubiläum dürfte ihr also Freude bereitet haben.

„Electric“ wird es natürlich auch auf Pokémon 25: The Album schaffen. Der Soundtrack zur Kampagne wird verschiedene KünstlerInnen vereinen und im Herbst erscheinen. Das Musikvideo, das ihr euch unten ansehen könnt, folgt Katy und Pikachu, die sich eine Auszeit nehmen wollen.

„Als ich das Pokémon-Café während meiner Japan-Tournee besuchte, wurde ich so nostalgisch. Es versetzte mich zurück in meine Junior-High-Jahre. Als ich also den Anruf bekam, ein Teil des 25-jährigen Jubiläums neben Post Malone und J Balvin zu sein, war ich begeistert“, sagt Katy Perry.

Eine passende Merchandise-Serie zu P25 gibt es seit heute im offiziellen Shop.

