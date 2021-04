Zelda-Ableger Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist das erfolgreichste Musou-Game

Koei Tecmo hat heute neue Verkaufszahlen zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bekannt gegeben. Das Musou-Crossover liegt inzwischen bei weltweit 3,7 Millionen ausgelieferten und digital verkauften Einheiten!

Innerhalb der letzten Monate konnte sich das Spiel damit weitere 200.000 Mal verkaufen. Zuletzt vermeldete Koei Tecmo im Dezember 2020 den Meilenstein von 3,5 Millionen Einheiten. Damit ist und bleibt der Ableger im „Breath of the Wild“-Universum der bislang erfolgreichste Musou-Titel von Koei Tecmo.

Und vermutlich wird sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auch noch eine Weile lang gut verkaufen. Bei Nintendo Direct im Februar kündigte Koei Tecmo nämlich einen Erweiterungspass für das Musou-Spin-off an.

SpielerInnen erhalten bei Kauf Zugriff auf zwei Inhaltswellen, die im Laufe des Jahres verfügbar werden. Als Kaufbonus erhalten SpielerInnen ab dem 28. Mai 2021 eine neue Waffe sowie ein neues Outfit für Serienheld Link. Die erste Inhaltswelle erfolgt dann im Juni 2021.

100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung* lässt euch nach Hyrule zurückkehren und erleben, was 100 Jahre vor den Geschehnissen von „Breath of the Wild“ passierte. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden, bedroht durch die Verheerung Ganon. Eine tapfere Gruppe von HeldInnen stellt sich ihr im Überlebenskampf.

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo / Omega Force