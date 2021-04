Yuoni: Japanisches Survival-Horror-Game erscheint im August für Konsolen und PCs

Das Survival-Horror-Game Yuoni wird am 19. August in Japan für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen. Das gab Publisher Chorus Worldwide bekannt. Für PlayStation 4 und PlayStation 5 wird es eine physische Veröffentlichung in Japan geben. Eine gute Nachricht ist auch, dass das Spiel über englische Sprachunterstützung verfügen wird. Die Hürde für eine Veröffentlichung im Westen ist also klein.

Entwickler Tricore ist dabei kein Unbekannter. Das letzte Spiel des Entwicklers war Yuoni: Rises. Eine Visual Novel, die im letzten Jahr auch im Westen für Switch und PCs erschienen ist.

Diesmal geht es aber spielerisch in eine ganz andere Richtung. Im Gegensatz zum Vorgänger ist Yuoni ein First-Person-3D-Spiel. Es spielt in Japan im Jahre 1990 und ihr übernehmt die Rolle eines Mädchens, das in einem Gebäude gefangen ist.

Die Räume erscheinen allerdings, als seien sie aus völlig unterschiedlichen Gebäuden. Ihr geht durch Krankenhausflure, Schulzimmer und klassische japanische Wohnhäuser. Alle Zimmer sind aber miteinander verbunden.

Bildmaterial: Yuoni, Chorus Worldwide, Tricore