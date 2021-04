World of Demons von Platinum Games ist ab sofort erhältlich

Erinnert ihr euch noch an World of Demons von Platinum Games? Vermutlich nicht, denn es war nun fast drei Jahre lang ruhig um das Projekt. Nun ist das Mobile-Game dafür ab sofort via Apple Arcade erhältlich. Ihr findet das Spiel im App Store, dort weist man sogar eine deutsche Sprachfassung aus.

Das Samurai-Acton-Spiel wurde im April 2018 angekündigt und sollte ursprünglich zusammen mit DeNA entstehen, davon ist nun aber nicht mehr die Rede. Das könnte auch die Verspätung erklären, denn die Veröffentlichung plante man eigentlich für den Sommer 2018. Inspiriert vom traditionellen Japan geht es mit Action-Gameplay zur Sache. Dabei kämpfen Samurai und verbündetet Yokai gegen die bösen Oni.

World of Demons spielt in einer Interpretation des mittelalterlichen Japans, in der Oni die Welt der Menschen übernommen haben. Die ursprünglich friedlichen Yokai wurden von den Oni verflucht und greifen nun ebenfalls die Menschen an. Nur die tapferen Samurai wagen es, sich den Oni entgegenzustellen…

Der Launchtrailer zu World of Demons

