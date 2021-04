There Is No Game ist ab April ein Game auf Nintendo Switch

Bei dem Titel würde sich selbst Schrödinger wundern, ob es nun ein Spiel gibt oder nicht: There Is No Game: Wrong Dimension ist seit dem 14. April 2021 auch für Nintendo Switch erhältlich. Wer es lieber auf einer anderen Plattform spielen möchte, kann auf PCs oder Mobilgeräte zurückgreifen.

Das Point-and-Click-Adventure, das angeblich gar kein Spiel sein soll, nimmt euch mit auf eine ungewöhnliche Reise durch verschiedene Videospielwelten. Mit dabei ist eine gute Prise Comedy, da der Titel sich immer wieder selbst auf die Schippe nimmt. Für die Rätsel, die ihr wahrscheinlich eh nicht lösen könnt, gibt es auch Hilfestellungen. Sehr zuvorkommend von Entwicklerstudio Draw Me A Pixel.

Wenn ihr also Lust auf ein Abenteuer der etwas anderen Art habt, das nach eigener Aussage diverse Bugs enthält (mit Absicht) und grafisch echt kein Meisterwerk ist, könnt ihr euch ab jetzt auch auf der Switch vom Spiel überraschen lassen.

Launchtrailer für Nintendo Switch

