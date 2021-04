Tasomachi: Spiel vom Zelda- und Final-Fantasy-Entwickler erscheint noch im April

Publisher Playism hat den konkreten Veröffentlichungstermin zu Tasomachi mitgeteilt. Am 14. April 2021 soll das Spiel für PC-Steam und bei GOG erscheinen.

Für Aufsehen sorgte es bisher vor allem mit seinem orientalischen Setting. In Japan ist man auch gespannt auf den Soundtrack zum Spiel, der von Ujico stammt. Kennt man hierzulande eher weniger, aber in Japan hat Ujico bei YouTube über eine Million Abonnenten.

Ujico ist aber nicht der einzige prominente Name des Projektes. Künstler und Entwickler nocras war bereits am 3D-Design von zahlreichen AAA-Spielen beteiligt, darunter Final Fantasy XIII-2, Zelda: Breath of the Wild und Xenoblade Chronicles 2.

„Ich mache sehr gern 2D- und 3D-Kunst für mich und für andere, aber ich hatte einfach das Verlangen, mich in der Schönheit einer ganzen Welt auszudrücken. Und das konnte ich nur mit einem eigenen Videospiel machen“, so nocras.

Gestrandet mit eurem Luftschiff

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Mädchens namens Yukumo, das sich mit ihrem Luftschiff auf eine Reise macht. Sie landet zum Auftanken in einer orientalischen Stadt, die seltsam ruhig ist. Ganz so, als schliefe sie. Nirgends sind Menschen zu finden. Es existieren nur die als Nezuneki bekannten Katzenmenschen.

Ihr könnt die Welt im Spiel frei erkunden um euer Spielziel, die Energieversorgung eures Luftschiffs wiederherzustellen, zu erreichen. Es gilt auch Dungeons zu meistern.

Von den Konsolenfassungen für PS4 und Nintendo Switch, die zu Beginn der Entwicklung zumindest ein Wunsch des Entwicklers waren, gibt es aber noch keine offizielle Spur. Seht nachfolgend einen neuen Trailer zu Tasomachi!

Bildmaterial: Tasomachi, Playism, Orbital Express