Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat trommelt sich auf Apple Arcade

Bandai Namco hat Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat für Apple Arcade angekündigt und sogleich veröffentlicht. Damit erhalten Fantasian von Mistwalker und World of Demons von Platinum Games im Apple-Game-Abo weitere namhafte Verstärkung. Ihr findet den neuen Taiko-no-Tatsujin-Ableger in einer deutschen Version im App Store.

Auch in der mobilen Version dreht sich alles um den Rhythmus beim Trommeln. Ihr müsst die Noten, die auf dem Bildschirm erscheinen, im richtigen Moment treffen. Wer sich dabei gut anstellt, meistert den Song erfolgreich. Es stehen dazu insgesamt vier Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Freischaltbare Kostüme sorgen für zusätzliche Abwechslung und online könnt ihr gegen eure Freunde drauflostrommeln.

Bildermaterial: Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat, Bandai Namco